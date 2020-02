Vijf inbraken tuinhuizen of garages Toon Verheijen

20 februari 2020

Dieven hebben de voorbije dagen ingebroken in vijf tuinhuizen of vrijstaande garages in de Braambeslaan, Sparrenlaan en Lijsterbeslaan. Er was ook nog één inbraakpoging. De dieven gingen telkens aan de haal met werkmateriaal en/of fietsen.