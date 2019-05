Vier leerlingen van BuSO Kristus Koning vallen in de prijzen bij Vlaamse Houtproef 2019 Toon Verheijen

28 mei 2019

13u57 0

Thomas De Bie van BuSO Kristus Koning heeft de eerste plaats behaald in de Vlaamse Houtproef 2019. Samen met drie ander leerlingen van de school en 837 andere leerlingen van 61 scholen uit het technisch, beroeps en buitengewoon onderwijs moesten ze een werkstuk maken in massief hout. Dat mochten ze in de school zelf doen en het werk moest op één dag afgewerkt zijn. “Om zich optimaal voor te bereiden konden de leerlingen voorag een filmpje bekijken via de website www.houtproef.be”, zegt Ludo Theuns van BuSO Kristus Koning. “Zo kregen de leerlingen een idee over de opdracht. De leerlingen waren zeer enthousiast. Er werd gediscussieerd over en weer. Hier en daar kwam al gezonde stress boven. Op donderdag 25 april werden de plannen vrijgegeven en mochten ze eraan beginnen. Op het einde van de dag werden de werkstukken dan opgehaald om beoordeeld te worden door een vakjury. Onze school behaalde mooie resultaten en vier van onze leerlingen mochten zelfs naar de provinciale prijsuitreiking. Thomas De Bie behaalde de eerste plaatse, Dylan Janssen werd achtste, Tom Stijleman legde beslag op de negende plaats en Ingo Simons werd twintigste.”