Verschillende brandweerkorpsen opgetrommeld voor smeulend hakselhout Toon Verheijen

22 juni 2020

13u13 0

De brandweer van Brecht kreeg maandagmiddag een oproep voor rookontwikkeling vanuit de Kloosterheide. Omdat er sprake was van een berg smeulend hout werden gezien de droogte verschillende korpsen uit de buurt bij opgeroepen. Het hakselhout is vermoedelijk door de hitte beginnen te smeulen. De situatie was snel onder controle.