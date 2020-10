Verhaal over Olga de Otter moet kinderen bewust maken van zwerfvuilproblematiek Antitankgracht emz

08 oktober 2020

21u27 10 Brecht Natuurvereniging GroenRand heeft 600 voorleesboekjes ‘Olga Otter wordt ziek’ verspreid in scholen en jeugdbewegingen in de buurt van de Antitankgracht Het zelfgeschreven verhaal moet kinderen bewust maken van de nefaste gevolgen van zwerfvuil op die waterloop. Woensdagmiddag ging GroenRand het verhaal voorlezen aan 19 kinderen van OC Clara Fey in Sint-Job-in-’t-Goor (Brecht). “Ontroerend”, reageert Berto Marien (15).

Al verschillende jaren zet GroenRand zich in voor de Antitankgracht, die loopt van het Albertkanaal in Oelegem (Ranst) tot in Berendrecht. Volgens de natuurvereniging vormt het kanaal een groen parelsnoer en natuurverbindingslint. Eind 2018 raakte bekend dat er een otter aanwezig zou zijn in de Antitankgracht, meer bepaald in Brasschaat: dat bevestigde het sporenonderzoek van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO).

Gepersonaliseerde otter en vuilnisbak

De natuurvereniging besefte dat een Antitankgracht met zuiver water een nieuw leefgebied voor de otter zou kunnen worden. Afval in water is voor geen enkel dier aangenaam, maar de otter is daar extra gevoelig aan. Daarom koos GroenRand de otter als mascotte in een zwerfvuilcampagne.

Met de vertelling ‘Olga de Otter wordt ziek’ van Peter Jochems probeert GroenRand de kinderen attent te maken op de problematiek. Het is een voorleesverhaal op kindermaat. Niet alleen de otter, maar ook de vuilnisbak wordt gepersonaliseerd en krijgt de naam ‘Rommelop’. Het ‘Zwerfvuilspook’ is dan weer de boosdoener die de twee vriendjes Olga en Rommelop uit elkaar drijft. Gelukkig kunnen de kinderen hem bij een opruimactie betrappen. Van schaamte verdwijnt het spook: Olga en Rommelop worden herenigd.

Zwerfvuil verjaagt dieren

De 600 voorleesboekjes heeft GroenRand verdeeld onder 94 scholen en jeugdbewegingen in 10 gemeenten in de buurt van de Antitankgracht: “In Ranst, Schoten, Brecht, Schilde, Brasschaat, Kapellen, Stabroek, Kalmthout, Malle en Zoersel”, zegt GroenRand-coördinator Dirk Weyler. Het verhaal werd woensdagnamiddag voor het eerst door GroenRand-verteller Dirk Demey voorgelezen aan een woongroep van OC (‘Orthopedagogisch Centrum’) Clara Fey in Sint-Job (Brecht) bestaande uit 19 kinderen en jongeren van 8 tot 17 jaar.

Dankzij de levendige vertelling en het bijbehorende beeldmateriaal werd de boodschap goed overgebracht. “Zwerfvuil jaagt dieren weg”, weet Berto nu. Voor de meeste kinderen is de Antitankgracht geen onbekend kanaal. “Ik fiets er iedere dag langs op weg naar school”, zegt Berto. Of hij tevreden zou zijn als er meer dieren als de otter zouden terugkeren naar onze contreien en in de Antitankgracht? “Heel erg blij zou ik zijn”, besluit hij.

Scholen kunnen verteller Dirk Demey gratis langs laten komen. Contact opnemen met hem kan via 0492 31 07 32.