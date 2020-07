Vergeet ‘Waar is Wally’, want Invento GO! basisschool De Brug lanceert ‘Waar is Smiley’ tijdens de vakantie Toon Verheijen

14 juli 2020

20u05 0 Brecht De Invento Go! Basisschool De Brug in Sint-Job-in-‘t-Goor wil ook tijdens de vakantie een beetje in contact blijven met ouders en leerlingen en op een leuke manier. De leerlingen worden uitgedaagd om tijdens de vakantie foto’s te trekken waarop ze een gekregen smiley moeten verstoppen waar iedereen naar op zoek moet gaan zoals in ‘Waar is Wally’. Iedereen mag de foto’s posten op de facebookpagina van de school

Invento Go! De Brug toont zich altijd al van haar creatiefste kant en dat doen ze nu opnieuw. “Wij geven de kinderen altijd iets leuks mee op het einde van het schooljaar”, vertelt juf Stefanie Lindner. “Corona, het afscheid van de directeur, de inspectie: het was wel het schooljaar voor onze school en we wilden het voor de leerlingen op een leuke manier laten eindigen. Al onze – meer dan 500 leerlingen – zijn de laatste schooldag met een smiley naar huis gegaan. De kleuters met een paletje met een balletje én de leerlingen van de lagere school met een sleutelhanger met een smiley bal.”

Opdracht

Maar er hing een kleine opdracht aan vast. “Om onze Facebookpagina toch actief te houden tijdens de zomervakantie én om af en toe nog eens een glimlach op alle gezichten te toveren of hun brein actief te houden bij het zoeken, is er de “Waar is Smiley ?”-actie ontstaan naar analogie van Waar is Wally. De bedoeling is dat de kinderen een vakantiefoto sturen waarbij ze hun smiley verstopt hebben. Dat mag vanuit het buitenland maar net zo goed vanuit de eigen tuin of het pretpark. Iedereen kan dan af en toe op de Facebookpagina van Basisschool De Brug een kijkje nemen om te zien of ze de verstopte smiley kunnen vinden. En het werkt want vanaf de eerste vakantiedag, zijn er al foto’s gestuurd. Echt super leuk. Op deze manier houden we contact met al onze leerlingen en kijken we met een knipoog naar wat we op de Brug zó belangrijk vinden : een glimlach op het gezicht van elk kind toveren. Want het welzijn van onze leerlingen is altijd prioriteit.”

