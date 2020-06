Veiligere schoolomgeving voor De Schakel Toon Verheijen

04 juni 2020

19u46 0 Brecht De gemeente Brecht krijgt een subsidie van 25.000 euro om de schoolomgeving van de gemeentelijke basisschool De Schakel in Sint-Lenaarts veiliger te maken. Ook andere schoolomgevingen zullen in de toekomst nog aangepakt worden. De werken rond De Schakel moeten voor 15 augustus klaar zijn.

Vorig jaar in oktober werden er nog de gekende Octopuspalen geplaatst aan de schoolpoort van basisschool De Brug in Sint-Job-in-‘t-Goor. Nu komt de gemeentelijke Basisschool De Schakel aan de beurt. “De bedoeling is dat we de bestaande infrastructuur herinrichten zodat we de zwakke weggebruikers kunnen scheiden van de auto’s”, klinkt het bij het gemeentebestuur. “Momenteel ligt er immers een weg vlak naast de basisschool, waar ouders hun auto’s parkeren op de verharde zone. Deze weg wordt ook gebruikt door de voetgangers en fietsers die naar de basisschool en achterliggende kleuterschool rijden. Dat zorgt dan weer voor gevaarlijke toestanden en dat willen we vermijden.”

Begraafplaats

Op de plaats waar vroeger een begraafplaats was in Sint-Lenaarts, zal de gemeente een parking voorzien voor zestien voertuigen waaronder één parking voorbehouden voor mindervaliden. De weg naast de basisschool wordt dan links voor de fietser en voetgangers en rechts voor de auto’s. De parking zal ook een gescheiden in- en uitgang krijgen.

De aannemer start op 15 juni met de werken en die moeten op 15 augustus klaar zijn. De gemeentelijke groen- en wegendienst zijn momenteel gestart met de voorbereidende werken: verwijderen van de bomen op het kerkhof en het uitbreken van de bestaande weg.