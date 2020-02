VBS Maria Middelares huldigt ‘bompa’ Stan (70) Toon Verheijen

14 februari 2020

Stan Geerts is 70 jaar geworden en dat konden ze op VBS Maria Middelares niet zomaar voorbij laten gaan. Stan, beter gekend als ‘Den Bompa’ of ‘de Verkeersman’ is een beetje een mascotte geworden van de school. “Stan werkt al vijf jaar als gemachtigd opzichter aan het zebrapad aan de Brugstraat-Hogebaan”, zegt directeur Filip Van Herck. “Echt elke dag opnieuw laat hij de kinderen en ouders veilig oversteken. De kinderen spreken hem geregeld aan, komen een knuffel geven, doen een babbel, bezorgen hem een tekening. De Stan is een graag geziene man op onze school. Hij regelt ook het vertrek van de bussen wanneer er uitstappen zijn en hij zorgt ervoor dat de parkeerstrook vrij blijft voor deze bussen en voor de HST-strook (Hup-Salut-Tot straks). Als directeur mag ik hem ook vragen om tijdig de vuilnisbakken buiten op straat te zetten en weer binnen te halen of om af en toe een klusje te doen.”

Op school zouden ze hem niet kunnen missen. “Echt elke avond gaat hij nog eens langs de school om te kijken of alle deuren wel op slot gedaan werden. We zijn blij dat we hem eens in de bloemetjes hebben kunnen zetten. Na zijn ochtendtaak kwam hij op school aan, normaal gezien voor zijn tasje koffie, maar nu stonden alle kleuters hem in een erehaag op te wachten terwijl de kinderen van de lagere school in de turnzaal zaten. Alle kinderen van de school hebben in de turnzaal “Lang zal hij leven!” gezongen en hem geschenken overhandigd. Onder begeleiding van zijn dochter is hij nadien in alle 25 klassen geweest om te trakteren met cake. Voor de leerkrachten had zijn kleinkind zelf heerlijke koekjes gebakken. Stan is een fijne man waarop je kan rekenen. Hij komt vrijwillig elke dag zéér enthousiast zijn taken doen.”