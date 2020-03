Van koeienstal tot een moderne montagehal, toonzaal én kantoorgebouw: familiebedrijf Aluma blaast dertig kaarsjes uit en investeert 1,5 miljoen euro Toon Verheijen

03 maart 2020

13u19 0 Brecht Het familiebedrijf Aluma Constructies, producent van aluminium ramen en deuren, heeft haar dertigste verjaardag gevierd met een investering van maar liefst 1,5 miljoen euro. Huidig zaakvoerder André Meeussen geeft dit jaar de fakkel ook door aan zijn kinderen. “We zijn klaar voor nog eens minstens dertig jaar”, lacht André Meeussen. Het bedrijf is gevestigd in de Zagerijstraat in Sint-Job-in-'t-Goor.

André Meeussen (58) is afkomstig uit Wuustwezel. Hij studeerde aan het Gemeentelijk Instituut voor Technisch Onderwijs Kalmthout (GITOK) en startte in 1978 zijn beroepscarrière door aan de slag te gaan als schrijnwerker bij verschillende bedrijven. Maar in 1990 zag hij de tijd rijp om een eigen zaak op te starten. “Ik ben begonnen in een kleine stal thuis”, lacht André Meeussen. “Een stal van 150 vierkante meter in Gooreind. Ik deed vooral wat werk voor andere bedrijven, maar geleidelijk aan bouwde ik toch ook een eigen cliënteel op. Het was best een spannende tijd, want ik moest voor twee miljoen oude Belgische franken (50.000 euro) aan machines kopen én een eigen vrachtwagen.”

Verhuis

De ondernemer in André Meeussen hield vol en nog geen twee jaar later verhuisde hij zijn bedrijf Aluma naar het bedrijventerrein Zakkenkot naast het militair domein in Wuustwezel. “Nog enkele jaren later, in 1995, zijn we met al vijf werknemers verhuisd naar onze huidige locatie in Sint-Job”, vertelt André. “In die periode besloot mijn echtgenote Daniëlle (59) mee in de zaak te stappen. Ze had jarenlang een krantenwinkel aan de kerk in Wuustwezel. Lange tijd maakte ze tussen en met de werkgasten mee ramen en deuren, al vanaf het begin met kwaliteitsprofielen van Reynaers Aluminium uit Duffel. Nu brengt Daniëlle nog geregeld materiaal mee rond.” Intussen kwamen ook zoon Lander (30), dochter Nathalie (33) en haar verloofde Michael (36) aan boord. Nathalie verzorgt de administratie en boekhouding. Lander bereidt het werk mee voor en maakt technische tekeningen en offertes. Samen met ook Michael bekijken ze constant hoe Aluma Constructies nog beter kan. “Een echt familiebedrijf dus en daar zijn we trots op”, knipoogt André.

Grote namen

Als klein familiebedrijf, mag Aluma best een mooi klantenbestand voorleggen. “We werken in heel het land en mogen ook grote namen als TUI, Lidl, Burger King en Q8 tot onze klanten rekenen”, vertelt zoon Lander aan. “Ook in de haven zijn we steeds meer actief, bij bedrijven als DP World, BASF, enzovoort. We kunnen trouwens met enige trots zeggen dat we net een belangrijk VCA-certificaat behaald hebben, waarmee we kunnen werken in de streng beveiligde chemische sector.” Eén werk uit 2005 zal André altijd bijblijven. “Na een groot project in Nederland was de zaakvoerder zo tevreden, dat hij ónze ramen in zijn verblijf in Curaçao wou. Via de Antwerpse haven is het schrijnwerk per container verscheept. Zes weken later zijn we zelf met vier vertrokken. Drie dagen lang hebben we er hard gewerkt, maar nadien hebben we toch ook nog enkele dagen genoten van het tropische weer.”

Uitbreiding

Dit jaar wordt voor Aluma Constructies een belangrijk jaar. “We hebben 2,5 jaar lang gewerkt aan een grote uitbreiding, die het bedrijf nu drie keer zo groot en klaar maakt voor de grootste bouwprojecten. Een fikse investering, grotendeels met eigen middelen van zo’n 1,5 miljoen euro. We hebben nu dubbel zoveel montageruimte en een mooi kantoorgebouw en een toonzaal.” Het bedrijf zet ook in op duurzaamheid. “Onze klanten vragen steeds vaker driedubbel glas. Die sterke isolatie is goed voor de portemonnee en je kunt echt tot op het glas leven”, zegt dochter Nathalie die nu samen met Lander officieel de zaak gaat leiden. André is er gerust in. “Aluma Constructies is in goede handen bij hen, klaar voor nog eens minstens 30 jaar. De uitdaging zal zijn om voldoende personeel vinden. Dus wie interesse heeft in een afwisselende job, mag altijd zijn cv sturen.”