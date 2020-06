Uitbaters pop-up ‘Grand Café’ worden vaste uitbaters gemeenschapscentrum Sint-Lenaarts Toon Verheijen

11 juni 2020

22u24 5 Brecht De huidige uitbater van de pop-up-cafetaria van het OC ’t Centrum in Sint-Lenaarts wordt ook de nieuwe concessionaris voor de volgende jaren.

Na de toewijzing door het schepencollege begin deze maand, heeft de gemeenteraad donderdagavond daarvoor het licht op groen gezet. In de zomer van 2019 besliste de gemeente om in afwachting van een langdurige concessie om de cafetarie in een soort van pop-up toe te wijzen aan Luc Stoffels uit Sint-Lenaarts. Die pop-up werd drie keer verlengd met enkele maanden, maar nu volgt er een definitieve toewijzing van de concessie aan diezelfde Luc Stoffels. Hij zal de zaak samen met zijn partner en dochter uitbaten.