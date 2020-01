Twee woninginbraken en nummerplaat gestolen Toon Verheijen

27 januari 2020

17u45 4 Brecht Dieven zijn zaterdagnacht aan de haal gegaan met een nummerplaat van een geparkeerd voertuig in de Franciscanessenlaan in Brecht. De diefstal gebeurde tussen 20 uur ’s avonds en 9 uur ’s morgens.

In de Gasthuisstrraat was er dan weer een inbraakpoging in een woning in de nacht van zaterdag op zondag. De daders geraakten binnen, maar sloegen op de vlucht toen het alarm afging. Ook in de Dopheidelaan was er een inbraak in een woning. De daders forceerden een raam aan de zijkant en geraakten zo binnen. Ze doorzochten de woning en gingen met enkele persoonlijke spullen aan de haal.