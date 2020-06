Twee nieuwe fietsstraten op komst in Brecht Toon Verheijen

14u41 0 Brecht De gemeente investeert dit jaar 650.000 euro om wegen te herstellen en veiliger te maken. Er komen ook twee fietsstraten bij.

De Edith Cavellaan en de Alfons De Clerckstraat zijn twee straten die onder handen genomen worden. De twee wegen krijgen een nieuwe toplaag en worden ingericht als fietsstraat. In de Edith Cavellaan komt ook een extra verkeersplateau. “De werken kaderen in het project veilige schoolomgevingen waarvoor we een subsidie krijgen van Vlaanderen”, zegt schepen van Openbare Werken Daan De Veuster (CD&V-CDB). “Eerder hebben we ook al de Korte Nieuwstraat heraangelegd. We hopen dat na deze werken de hele omgeving wat veiliger zal zijn en beter zal ogen. De Henri Dunantlei krijgt ook nog een nieuwe toplaag.”

Nog werken

Andere werken die nog op het programma staan zijn een nieuw wegdek voor D’Hoef, het vervangen van 55 betonplaten in de Legeheideweg, een nieuw wegdek voor de Kapelstraat onder de brug van de E19, vernieuwing van de Oudaenstraat, vernieuwen van de opritten van het verkeersplateau aan Kristus Koning, herstellingen van het basketbalveldje op De Merel en het vervangen van betonplaten in de Leeuwerik.