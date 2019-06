Trucker in levensgevaar na ongeval op E19: politie beboet filmende ramptoeristen Toon Verheijen

03 juni 2019

15u43 12

De bestuurder (21) van een Nederlandse vrachtwagen is deze namiddag zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval op de E19 in Brecht richting Nederland. De man verkeert volgens de federale politie in levensgevaar. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de parking in Brecht. De vrachtwagen reed achteraan in op de file die er al stond en zat gekneld in zijn cabine. Het ongeval zorgde voor kilometers file in de richting van Nederland, maar ook voor een kijkfile in de richting van Antwerpen. De politie heeft verschillende bestuurders beboet die in de richting van Antwerpen reden, maar vertraagden ter hoogte van het ongeval om ook foto’s te nemen.