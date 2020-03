Triagepunt aan AZ Sint-Jozef Malle en gemeente Brecht zoekt chauffeurs om rond te rijden met huisartsen Toon Verheijen

18 maart 2020

13u50 8 Brecht In de zone van de eerstelijnszorg Brecht-Malle-Zoersel-Schilde-Wijnegem-Zandhoven wordt een pré-triagepunt geïnstalleerd, waar huisartsen (mogelijke) coronapatiënten kunnen onderzoeken. De containers zullen in de omgeving van het AZ Sint-Jozef Malle geplaatst worden. De gemeente Brecht zoekt chauffeurs om rond te rijden met huisartsen.

De bedoeling is dat patiënten die vermoedelijk besmet zijn met het coronavirus eerst telefonisch contact opnemen met hun huisarts. Die verwijst ze dan eventueel door naar het triagepunt. Daar worden de patiënten onderzocht. Het blijft belangrijk dat als je ziek bent, je eerst naar je huisarts belt en zeker niet rechtstreeks naar de spoedafdeling gaat of op eigen houtje naar het triagepunt komt. Huisartsen blijven enkel nog telefonische consultaties uitvoeren en zullen enkel uitzonderlijk een huisbezoek doen bij vermoedelijke coronapatiënten als zij niet in staat zijn zelf naar het triagepunt te komen (geen rijbewijs, gepensioneerd, gehandicapt…).

Chauffeurs

De gemeente is overigens op zoek naar vrijwillige chauffeurs die willen rondrijden met huisartsen. “Uiteraard gebeurt dit op een hygiënische wijze zodat je niet in contact komt met de patiënten. De tijdstippen zijn af te spreken en zijn altijd binnen een bepaalde tijdsperiode maar dat kan ook buiten de kantooruren zijn. De gemeente stelt een wagen ter beschikking, met de eigen wagen rijden (tegen vergoeding) kan uiteraard ook. Wie interesse heeft: mail je gegevens zo snel mogelijk naar gemeente@brecht.be.

Meer over Brecht

gezondheid