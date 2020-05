Trappistinnen leggen zich toe op e-commerce na gedwongen sluiting abdijwinkel: “Dit is momenteel onze enige bron van inkomsten” Ben Conaerts

02 mei 2020

18u43 0 Brecht Nu hun winkel in de abdij van Brecht noodgedwongen moet dicht blijven, leggen de trappistinnen zich meer dan ooit toe op de online verkoop. Op die manier brengen ze onder meer handzeep, douchegel, shampoo en body lotion aan de man. “Toen we vorig jaar met onze webshop startten, werd dat beschouwd als een leuke gimmick. Maar nu is dat onze enige bron van inkomsten.”

Trappisten en trappistinnen leven niet van subsidies of giften. Ze moeten in hun eigen levensonderhoud voorzien door middel van handenarbeid. De trappistinnen van de abdij in Brecht doen dat door shampoo, badschuim, hand- en vloerzeep te maken en te verkopen. Sinds oktober van vorig jaar bieden ze al die producten niet alleen aan via het fysieke winkeltje in de abdij, maar ook via een webshop. Dat blijkt, zeker nu met de coronamaatregelen en de noodzakelijke sluiting van de winkel, een gouden zet te zijn geweest.

Handzeep in dispensers

“Door de coronacrisis dienden wij ons gastenverblijf en onze abdijwinkel te sluiten”, zegt Zr. Katharina, abdis van de Brechtse trappistinnengemeenschap Onze Lieve Vrouw van Nazareth. “Sindsdien hebben we ons volledig toegelegd op de verkoop van onze producten via het internet. Heel wat mensen hebben de weg al gevonden naar onze webshop. Naast onze shampoos en douchegels is er nu ook een grotere vraag naar onze handzeep in dispensers. Dat is niet zo verwonderlijk, want regelmatig handen wassen is een van de basisregels om de pandemie in te dijken.”

Adreslabels

“Wij hebben ons moeten aanpassen aan de gewijzigde omstandigheden”, vervolgt Zuster Katharina. “Hoewel sommigen de lancering van onze webshop vorige herfst nog beschouwden als een leuke gimmick, zijn we nu blij dat we over een webwinkel beschikken. Ons online verkoopkanaal is op dit ogenblik onze enige bron van inkomsten. Bestellingen verwerken, dozen plooien en vullen, adreslabels printen, de pakjesdienst contacteren: het behoort nu naast onze monastieke taken voor een deel tot onze dagelijkse routine.”

Moederdag

Drie kloosterzusters zijn rechtstreeks betrokken bij de productie en verkoop van de schoonmaak- en verzorgingsproducten. Ruim de helft van de 25 zusters werkt op de een of andere manier mee. Dat is ook nodig, want de voorbije weken kregen de trappistinnen het aanzienlijk drukker met hun webshop.

“Toch wordt het verlies aan omzet ten gevolge van de sluiting van de abdijwinkel maar gedeeltelijk gecompenseerd. Maar we blijven niet bij de pakken zitten. Bestellingen van 50 euro of meer worden voortaan binnen België en Nederland gratis verzonden. En sinds kort bieden wij ook shampoo, douchegel en vloeibare handzeep van dezelfde geurlijn in één geschenkpakket aan. In de aanloop naar Moederdag vallen dergelijke producten goed in de smaak”, aldus de abdis.

De webshop is te vinden op de website www.trapp.be.