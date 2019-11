Tonnagebeperking Sint-Job gaat in op 25 november Toon Verheijen

21 november 2019

Het gemeentebestuur van Brecht voert vanaf 25 november definitief de tonnagebeperking door in het centrum van Sint-Job-in-‘t-Goor. Het punt werd een tijd geleden al goedgekeurd door de voltallige gemeenteraad, maar wachtte nog op zijn uitvoering. Vanaf maandag 25 november 2019 geldt in de dorpskern vanaf de Sluisvijfbaan, Handelslei, Kattenhoflaan, Bethaniënlei en Sint-Jobbaan in Sint-Job-in-‘t-Goor een toegangsverbod voor bestuurders van voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan 5 ton. Vergunninghouders, bussen en vrachtwagens die laden of lossen krijgen wel toegang.