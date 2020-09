Tien extra sociale woningen voor Sint-Job Toon Verheijen

30 september 2020

12u57 1 Brecht De sociale huurmaatschappij De Voorkempen voert momenteel de laatste werken uit aan tien gloednieuwe sociale koopappartementen op de hoek van de Eikenlei en de Franciscanessenlaan in Sint-Job-in-'t-Goor.

“Het afgelopen jaar is er in onze regio hard gewerkt aan een betaalbaar woonaanbod”, zegt schepen van Wonen Daan De Veuster (CD&V) die ook ondervoorzitter is van De Voorkempen. “Zo werden er in de gemeente Brecht door de huisvestingsmaatschappij op minder dan 1 jaar tijd 137 nieuwe betaalbare huur- en koopwoningen op de markt gebracht. Die projecten werden gerealiseerd in de verschillende deelgemeenten en bestaan uit appartementen en eengezinswoningen. Deze nieuwe woningen zijn bijna allemaal toegewezen aan mensen die in de gemeente Brecht wonen of hebben gewoond.”

Koopappartementen

De nieuwe appartementen in Sint-Job beschikken over 2 en 4 slaapkamers en hebben ondergrondse parkeerplaatsen. Ze liggen dichtbij het Lochtenbergplein en De Vaart. De woningen worden toegewezen aan mensen die op een wachtlijst staan en voorrang is voorzien voor o.a. mensen die een band hebben met de gemeente en het werkingsgebied van de huisvestingsmaatschappij. Die wachtlijst wordt donderdagavond afgesloten.