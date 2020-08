Strijkateliers van U-strijk in Brecht en Sint-Job overgenomen Toon Verheijen

20 augustus 2020

13u34 0 Brecht De vestigingen van de strijkateliers U-strijk uit Brecht en Sint-Job zijn overgenomen door de Group-f Holding uit Kontich. De zaakvoerders beslisten met pensioen te gaan, maar door de overnamen kunnen de twaalf personeelsleden aan de slag blijven.

U-strijk heeft vestigingen in de Bethovenstraat in Brecht en in de Brugstraat in Sint-Job-in-‘t-Goor. Door de overname van de twee vestigingen beschikt Group-f – dat als dienstenchequebedrijf al wel actief was in het noorden van Antwerpen – nu plots over twee eigen filialen. “Toen we vernamen dat de eigenaars van U-strijk met pensioen gingen, zijn we meteen gaan praten”, zegt Frank Hechtermans van Group-f. “Als we willen groeien in een regio waar we al actief waren, dan hebben we daar ook eigen filialen nodig zeker om personeel te kunnen aantrekken. Dat doel hebben we met deze overname bereikt en meteen komen er in totaal ook 12 personeelsleden bij.”

Group-f Holding stelt in totaal 1.900 mensen te werk. Via de dienstencheques biedt het poets- en strijkhulp aan particulieren. Daarnaast biedt het schoonmaak en facility services aan bedrijven. Daarnaast verhuurt Group-f ook hoogtewerkers.