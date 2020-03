Storo opent eerste vestiging in Brecht: opslagruimtes vanaf één vierkante meter Toon Verheijen

04 maart 2020

18u18 0 Brecht Het bedrijf Storo heeft zijn eerste vestiging in Brecht geopend. Storo is een volledig digitaal aangestuurd self-storage concept. De boxen kunnen gehuurd worden door bedrijven en particulieren. Reserveren moet enkel gebeuren via de website.

Initiatiefnemer van het nieuwe project is Lennert De Bruyn. “Heel wat mensen gaan kleiner wonen, maar hebben dikwijls wel te veel spullen. Het concept van selfstorage begint meer en meer te groeien. Alleen in Europa al is er 9,9 miljoen vierkante meter beschikbaar. België blijft nog wat achter, maar zal nu ook beginnen groeien. Daarom springen we mee op de trein.” Van de huidige 90 locaties waar je nu boxen of ruimtes kunt huren om spullen op te slaan, is er gemiddeld zo’n 81 procent in gebruik.

Digitaal

Storo werkt volledig digitaal. De beschikbare boxen – van één tot twintig vierkante meter – zijn te vinden op de website en kunnen daar gereserveerd worden. Elke box is apart beveiligd en de digitale sloten kunnen enkel via de smartphone geopend worden. De klant kan ook gebruiksrechten uitdelen waardoor ook anderen in zijn of haar naam spullen kunnen wegzetten of gaan ophalen. De gebruiker kan op elk moment eenvoudig spullen ophalen en deponeren in de gehuurde box. Wie niet vertrouwd is met digitale toepassingen, kan ook gebruik maken van een persoonlijke code. “We mikken op bedrijven en particulieren”, zegt Lennert. “Professionele gebruikers kunnen er hun archief of werfmateriaal bewaren. Voor wie tijdelijk ruimte zoekt tijdens een verhuis of renovatie zijn er grotere boxen beschikbaar. Maar ook hobbyisten met moto’s, kampeermateriaal en dergelijke kunnen bij ons terecht.”

De eerste vestiging van Storo opende in Brecht ter hoogte van het afrittencomplex van de E19. Ook in Mechelen opende Storo een vestiging. 2021 is een nieuwe locatie in Antwerpen aan de beurt.