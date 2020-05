Spulletjes voor de kringwinkel? Hou ze nog even bij Toon Verheijen

29 mei 2020

16u48 0 Brecht De Kringswinkels van Malle, Brecht, Wuustwezel en Zandhoven vragen om voorlopig geen spullen meer binnen te brengen. Ze kunnen de goederen niet meer verwerken en stockeren.

Blijf in uw kot was de boodschap en dat betekende voor veel mensen dat ze de tijd namen om hun kot eens grondig uit te kuisen. “Sinds de heropening op 11 mei worden deze kringwinkels letterlijk bedolven onder de herbruikbare goederen”, zegt Gert Paulussen. “In normale tijden ontvangen we per dag ongeveer 3.300 kilogram aan goederen. Op twee weken tijd verzamelden de vier centra ondertussen vlot 56.000 kilogram. 155 procent meer dus dan anders. Door de massale aanvoer is er te weinig ruimte om alles te stockeren en te verwerken.”+

Overvol

De opslagplaatsen van de kringwinkels geraken stilaan overvol. “En de toestroom blijft komen. En bovendien verloopt het verwerken ook trager omdat onze werknemers ook de regels moeten volgen. Enkele van onze sorteerders hebben nu al een volledige dagtaak aan het ontsmetten en reinigen. Hou dus alstublieft de spullen nog enkele weken bij en kom ze in de vakantiemaanden juli en augustus brengen. Het geeft ons ademruimte om ondertussen de goederen uit te sorteren,” zegt Gert Paulussen, directeur van de Kringwinkels.