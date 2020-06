Sportfunctionaris loopt 30 kilometer door Brecht en deelgemeenten om tekeningen in te zamelen voor bewoners woonzorgcentra Toon Verheijen

12 juni 2020

11u24 0 Brecht Sportfunctionaris Kristian Vander Mast van de gemeente Brecht loopt op vrijdag 26 juni een parcours van dertig kilometer langs de woonzorgcentra van Sint-Lenaarts en Brecht en langs het dienstencentrum van Sint-Job. Iedereen die wil kan tekeningen meegeven aan Kristian die hij dan aan de bewoners van de wzc overhandigd.

Kristian Vander Mast is een fervent triatleet, maar zag door de coronacrisis een groot deel van zijn voorjaars- en zomerwedstrijd al - figuurlijk dan – in het water vallen. Maar stilzitten is aan de sportieve medewerker van de gemeente niet besteed. “Mijn collega’s en ik gingen een weddenschap aan”, vertelt Kristian. “Als zij een tocht van dertig kilometer konden uitstippelen, dan zou ik die al lopend afleggen. Toen het parcours eenmaal was uitgetekend, kwam er de bedenking of we er niet meteen een goed doel aan konden koppelen. En zo is het idee van de tekeninginzamelactie voor Brechtse woonzorgcentra ontstaan,” vertelt Kristian. “Ik ga die ronde nu afleggen op 26 juni. De laatste kilometers zal ik vergezeld worden door twee special guests.”

Tekeningen

Vrijdag 26 juni zamelt de sportdienst van de gemeente Brecht tekeningen in tijdens een loopronde doorheen de gemeente. De tocht gaat langs de woonzorgcentra van Sint-Lenaarts (Sint-Lenaartshof) en Brecht (woonzorgcentrum Sint-Maria) en het dienstencentrum van Sint-Job-In-’t-Goor (De Lindeboom). De inwoners kunnen langs de kant van het parcours staan om hem aan te moedigen en meteen ook tekeningen mee te geven die dan worden bezorgd aan de bewoners van de verschillende woonzorgcentra. Ook voordien kunnen tekeningen al ingeleverd worden in de brievenbus van de dienst vrije tijd (Gemeenteplaats 1). De sportdienst wil op die manier haar steentje bijdragen in de strijd tegen corona door vereenzaming in woonzorgcentra tegen te gaan.

Tijdschema

De startplaats is op de Gemeenteplaats om 13 uur. Daarna volgen de kerk van Sint-Lenaarts: 13.15 – 13.18 uur, wzc Sint-Lenaarts: 13.20 – 13.24 uur, Abdijlaan: 13.55 – 14.05 uur, Luyckx: 14.10 – 14.23 uur, dienstencentrum Sint-Job-in-‘t-Goor: 14.33 – 14.50 uur, De Merel: 15.00 – 15.22 uur, kerk Overbroek: 15.20 – 15.46 uur, wzc Brecht: 15.38 – 16.07 uur en terug de Gemeenteplaats: 15.45 – 16.15 uur. Je kan de route hier bekijken op Strava.