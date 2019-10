Speelbabbel breidt uit met tweede locatie Toon Verheijen

07 oktober 2019

12u01 5 Brecht De gemeente Brecht gaat een tweede en nieuwe Speelbabbel openen in deelgemeente Overbroek. De andere locatie in Sint-Job-in-'t-Goor blijft ook bestaan.

Een klaslokaaltje van de school Klavertje 3 groep 1 in Overbroek zal vanaf 14 oktober elke maandag tussen 9 en 12 uur omgetoverd worden tot een ontmoetingsplaats voor (toekomstige) ouders, maar ook grootouders en onthaalouders met hun kindje(s) tussen 0 en 3 jaar zijn van harte welkom. “Tijdens de Speelbabbel leren kindjes samen spelen en ontdekken ze nieuw speelgoed en een andere omgeving dan thuis”, zegt consulent Welzijn Kris Van Dijck. “Ouders kunnen er met een tasje koffie ervaringen uitwisselen. Het is volledig gratis en iedereen komt en gaat wanneer hij of zij dat wil. We zijn ook de school en de Kringwinkel enorm dankbaar. De school levert immers de locatie en de Kringwinkel heeft meubeltjes en speelgoed ter beschikking gesteld.”

De nieuwe locatie is gevestigd in de Sint-Willibrordusstraat. De andere Speelbabbel is gevestigd in de pastorie van Sint-Job-in-‘t-Goor.