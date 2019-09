Sint-Michielschool wil vijfsterrenschool worden Toon Verheijen

18 september 2019

De leerlingen, juffen en de directeur van de Sint-Michielschool kwamen woensdag in hun geliefde sportoutfit naar school. “Het was een oproep van “Moev” en tegelijk de start om een vijfsterrenschool te worden binnen ons jaarthema “Wel in mijn vel””, zegt directeur Wim Mertens. “Om die eerste ster binnen te halen, moeten we een aantal sportieve opdrachten uitvoeren op regelmatige basis. De aanzet werd woensdag gegeven met een opwarming en een eigen opgestelde fitometer die door de school en het Gemeentepark liep. De vele blije gezichten toonden dat de leerlingen duidelijk zin hebben in bewegen binnen ieder zijn of haar mogelijkheden. Want als Rode Neuzenschool willen we dat iedereen zich wel in zijn vel voelt.”