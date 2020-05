Schoonheidsspecialiste Dorien Joosen blikt vooruit naar heropstart: “Klanten foto gestuurd met mijn outfit, want ik ben nogal onherkenbaar” Toon Verheijen

14 mei 2020

15u27 0 Brecht Dorien Joosen heeft de voorbije maanden tijdens de lockdown ‘het nuttige aan het aangename’ gekoppeld en haar zaak op orde gesteld. De voorbije dagen is ze druk in de weer geweest om haar zaak coronaproof te krijgen. “Blij dat ik weer kan beginnen, al zal het een hele aanpassing worden”, zegt Dorien.

Net als de rest van heel België moest ook Dorien Joosen midden maart haar zaak ‘Beauty and more by Dorien’ sluiten. “Natuurlijk was het een domper, maar ik ben geen enkel moment bij de pakken blijven zitten”, zegt Dorien Joosen. “Ik heb van de nood een deugd gemaakt om een aantal zaken op punt te zetten. Een online bookingsysteem, tips & tricks op Instagram, opruimwerken. Allemaal zaken waar je tijdens een normale werkweek toch niet aan komt. Ik ben ook trots op mijn gepersonaliseerde handgels in kleine flesjes. Ideaal om in je handtas mee te nemen tijdens het winkelen (lacht).”

Coronaproof

Net als heel wat andere zelfstandigen kijkt Dorien uit naar de moment dat ze weer aan de slag kan. “We hebben er alles aan gedaan om alles zo coronaproof mogelijk te maken”, zegt Dorien. “Samen met mijn moeder heb ik dertig stoffen mondmaskers gemaakt net als schorten en hoezen voor de behandelstoel die ik na elke klant kan vervangen en wassen. Daarnaast is er een plexischerm geplaatst en een toiletprotocol uitgewerkt. Het salon is ook een beetje anders ingericht om zoveel mogelijk afstand te kunnen bewaren. Ik heb mijn klanten voor de zekerheid ook maar een foto gestuurd met de outfit aan waarin ik hen zal ontvangen, want dat is wel een heel verschil met voor corona (lacht). Maar het moet wel, want bij sommige behandelingen sta ik heel dicht bij de klanten.”

Veiligheid

De agenda voor de volgende vier weken zit al van ’s morgens tot ’s avonds vol. “Het is een heel andere manier van werken”, zegt Dorien. “De aanbeveling was om tussen elke klant zeker vijftien minuten te laten. Ik heb de eerste week gekozen voor een half uur. Ik wil alles goed kunnen reinigen tussen de klanten door. En zo is het risico ook kleiner dat ze elkaar moeten passeren.”

beautyandmorebydorien.com