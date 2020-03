Schade aan huis nadat wagen tegen voorgevel belandde

CVDP

26 maart 2020

22u19 0 Brecht In de Vaartstraat in Brecht kwam woensdagavond rond 9 uur een voertuig terecht tegen de voorgevel van een woning.

“De oorzaak van het ongeluk is onbekend”, zegt Evelyn Tiebos van politiezone Voorkempen. “In de auto zaten twee personen. De chauffeur is een 20-jarige man. Zijn passagier werd met lichte verwondingen voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Op het moment van het ongeluk waren de twee bewoners van de woning aanwezig. Ze geraakten niet gewond maar de gevel was wel zwaar beschadigd.”