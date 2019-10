Ringlaan wordt volledig heraangelegd én verkeersveiliger gemaakt Toon Verheijen

14 oktober 2019

Oppositiepartij Oprecht Brecht pleit voor onmiddellijke maatregelen om de oversteekplaats op de Ringlaan te beveiligen. De partij wil dat omdat onlangs de voorrangsregels werden aangepast en de Ringlaan voortaan een hoofdweg is. De gemeente wil bekijken wat er op korte termijn mogelijk is, maar start tegelijkertijd ook een dossier op om de hele Ringlaan opnieuw aan te leggen en verkeersveiliger te maken.

Een tijd geleden besliste de gemeenteraad om de voorrangsregeling op de Ringlaan aan te passen. Verkeer uit de zijstraten heeft niet langer voorrang op verkeer op de Ringlaan zelf. Daarom wil Oprecht Brecht dat de gemeente maatregelen neemt om de oversteekplaats te beveiligen. “De nieuwe voorrangsregel zal de snelheid alleen maar verhogen in de straat en daarom is het belangrijk om de oversteek die gebruikt wordt de voetballertjes maar ook door fietsers die van het station komen te beveiligen”, zegt Joziena Slegers. “Met oplichtende of fluor verf, kan de oversteek al wat zichtbaarder gemaakt worden in het donker. Maar we denken bijvoorbeeld ook aan LED-reflectoren en extra verlichting.”

De meerderheid is het voorstel zeker niet ongelegen. “We moeten inderdaad gaan naar een verkeersveilige inrichting van de Ringlaan”, zegt schepen van mobiliteit Eline Peeters (N-VA). “Het vrijliggende fietspad was al een eerste stap en de oversteekplaatsen moeten inderdaad ook aangepakt worden. We zijn met onze technische dienst en de dienst mobiliteit ter plaatse geweest en we hebben nadien besloten om de Ringlaan in zijn geheel aan te pakken. We starten daar een dossier voor op. Verlichtingspalen of punctuele verlichting gaan we nu dus niet zetten, maar we nemen dat wel mee in het dossier. We engageren ons wel om ook op korte termijn wat dingen te doen zoals verlichting of extra markering zonder dat we de baan moeten opbreken. We zouden bijvoorbeeld lichtjes op zonne-energie kunnen plaatsen. We zullen ook uittekenen en testen of dit best werk op een zebrapad of op een combinatie zebrapad-fietsoversteek. Het moet bij een fietsoversteek natuurlijk ook duidelijk zijn dat fietsers geen voorrang hebben. Als zij afstappen bij een zebrapad, is dit wel het geval.”