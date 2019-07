Politiezone Voorkempen test gloednieuwe app uit Toon Verheijen

16 juli 2019

17u40 0 Brecht De politiezone Voorkempen is één van de tien Belgische zones die de gloednieuwe politie-app FOCUS gaan uittesten. De app moet het voor alle politiemensen - maar vooral die op het veld – gemakkelijker maken om alle informatie rond een persoon of incident met één klik te bekomen.

“Het is vooral een grote stap voorwaarts in de digitalisering”, zegt woordvoerster Evelyn Tiebos van de politiezone Voorkempen. “De app is enorm gebruiksvriendelijk en voor onze mensen op het terrein is het vooral belangrijk dat verschillende databanken aan elkaar gekoppeld worden in één beveiligd platform. Het rijksregister, DIV, voorbije gebeurtenissen, informatie over recente gebeurtenissen. Alles zal op één plaats te bekijken zijn in de plaats van twintig verschillende databanken te moeten raadplegen. Alles kan nu met één zoekopdracht gevonden worden.” Politiemensen kunnen de app via hun smartphone of de gewone laptop raadplegen.

De app zorgt ook voor realtime berichtgeving. “Snel en correct reageren is sowieso van levensbelang voor politiemensen”, gaat Tiebos verder. “Nu onze mensen met de app in realtime een nieuwsoverzicht krijgen van gedispatchte incidenten, worden ze veel efficiënter geïnformeerd en aangestuurd. Ze kunnen dan ook sneller inspelen op wat potentieel gevaarlijke situaties zijn. Vaststellingen kunnen ook onmiddellijk ter plaatse opgemaakt worden. Collega’s kunnen via de app ook foto’s delen en automatisch uploaden in een proces-verbaal. Op die manier gaat er ook minder tijd verloren aan administratieve rompslomp.”