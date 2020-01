Politie waarschuwt voor oplichting via QR-codes Toon Verheijen

21 januari 2020

16u39 0 Brecht De politiezone Voorkempen waarschuwt voor een nieuwe oplichtingsmethode die al volop aan de gang is in Nederland, maar ook onze regio opkomt. Oplichters proberen via QR-codes bankrekeningen van onschuldige slachtoffers te plunderen.

“Wie iets online verkoopt, zijn naam en rekening doorgeeft aan de koper en daarna een QR-code aankrijgt moet oppassen”, klinkt het. “De kans is heel groot dat je dan te maken hebt met een oplichter. De oplichter stuurt via de QR-code zogezegd een betalingsbevestiging, maar in realiteit geeft de QR-code bij het scannen toegang tot je bankgegevens.” De Federal Computer Crime Unit waarschuwt ook voor de oplichting. “Om een betaling te ontvangen, volstaan je naam en rekeningnummer”, zegt commissaris Olivier Bogaert van de Federal Computer Crime Unit uit. “Wees dus altijd uiterst voorzichtig wanneer je een betalingsverzoek met een QR-code ontvangt. De manuele overschrijving is altijd veiliger want zo vermijd je in een valse betalingsomgeving terecht te komen, die soms moeilijk te herkennen is”.