Politie Voorkempen waarschuwt voor ‘Irish Travellers’: “Ga nooit in op aanbod om voorschot te betalen” Toon Verheijen

31 juli 2019

21u54 0 Brecht De politiezone Voorkempen waarschuwt opnieuw voor de zogenaamde ‘Irish Travellers’. Het fenomeen duikt de laatste jaren steevast op en vooral in de zomer of het voorjaar. Het gaat om Engels sprekend en veelal Ierse mannen die voor een prijsje beloven werken uit te voeren aan of rond je huis, maar uiteindelijk komt het altijd uit op bedrog.

De ‘Irish Travellers’ rijden rond met wagens met Britse of Ierse nummerplaten en kiezen huizen uit waarvan ze zelf denken dat er wel wat werkjes zijn op te knappen. Ze bieden hun diensten aan tegen een lage prijs, maar ze vragen ook een voorschot. In veel gevallen dagen ze na dat voorschot niet meer op of voeren ze werken maar half uit. Of ze vragen nog meer geld omdat ze zogezegd meerwerken hebben moeten uitvoeren.De travellers zijn te herkennen aan hun eenvoudige folders, het gebrek aan offertes en hun Ierse accent. “Ze bellen aan en stellen voor om onderhouds- of herstellingswerken uit te voeren en dit altijd voor een wel zéér schappelijke prijs”, klinkt het in een bericht dat de politie Voorkempen verspreidt. “Dat kan gaan van een dak- en gevelreiniging, over het herstellen van daken en schoorstenen, het aanleggen van opritten tot zelfs het onderhouden van tuinen. Je hoeft enkel in te stemmen en een voorschot te betalen. Dat voorschot hebben ze zogezegd nodig voor de aankoop van benodigde materialen en het huren van machines. Soms verdwijnen ze met het geld nog vóór de werken zijn afgerond of komen ze na het betalen van het voorschot niet meer opdagen. Wanneer ze toch gestart zijn met de werken, blijkt vaak plots dat de uiteindelijke kosten veel hoger zijn dan aanvankelijk voorgesteld. Of ze menen nog andere “problemen” te hebben aangetroffen aan het huis, die naar eigen zeggen dringend behandeld moeten worden waarvoor het prijskaartje plots een stuk hoger ligt. Wanneer de klant niet op het voorstel ingaat of weigert het resterende bedrag te betalen (veelal omdat de werken niet naar behoren zijn uitgevoerd), escaleert de situatie. De malafide klusjesmannen gaan over tot intimidatie of zelfs afpersing en weren daarbij het gebruik van geweld niet.”

De politie doet ook een oproep. “Betaal nooit voorschotten. Vraag om het ondernemingsnummer van het bedrijf en vraag of ze je eerst een schriftelijke en gedetailleerde offerte bezorgen. Maak ook foto’s van de voertuigen, noteer hun nummerplaten en bewaar eventuele flyers en visitekaartjes. Bij ook maar enig vermoeden van malafide praktijken, best meteen contact opnemen met de politie.”