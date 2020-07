Politie Voorkempen vraagt bezoekers mondmasker te dragen in politiekantoor Toon Verheijen

15 juli 2020

16u50 0 Brecht De politie Voorkempen vraagt met aandrang aan iedereen die een van de politiekantoren binnenkomt om een mondmasker te dragen. “Het is geen verplichting, maar we raden het wel aan”, zegt woordvoerster Greet Wouters.

Winkels, bibliotheken, gerechtsgebouwen. Sinds 11 juli zijn daar overal mondmaskers verplicht. Heel wat gemeentebesturen gaan zelfs al een stap verder door ook in gemeentelijke openbare gebouwen en soms zelfs op markten en kermissen een mondmasker te dragen. De politie Voorkempen gaat het niet verplichten, maar dringt er wel op aan. “We hebben liefst dat de bezoekers aan onze kantoren een mondmasker dragen”, zegt Greet Wouters. “Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor onze mensen. We vragen ook met aandrang om een afspraak te maken om langs te komen en dat liefst niet spontaan te doen.”

Aangiftes

Wie een aangifte van iets wil doen, kan telefonisch een afspraak maken met het centraal onthaalpunt in Brecht of op de wijkposten van Malle, Schilde en Zoersel. Aangiftes kunnen ook online gebeuren via police-on-web. “ Doe zoveel mogelijk via de telefoon of via e-mail. Wie papieren documenten moet bezorgen, steekt die best in de brievenbus.”