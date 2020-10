Politie klist twee verdachten van tientallen fietsdiefstallen Toon Verheijen

08 oktober 2020

19u43 9 Brecht De politiezone Voorkempen heeft twee verdachten opgepakt die mogelijk in aanmerking komen voor tientallen fietsdiefstallen. Bij een huiszoeking werden immers 31 gestolen fietsen teruggevonden. De politie is op zoek naar de eigenaars.

Afgelopen weekend kreeg de politie een melding van een getuige die een fietsdiefstal had zien plegen op straat in Malle. De melder kan een gedetailleerde beschrijving geven van twee verdachten. “Onze interventieploeg ging meteen ter plaatse”, zegt Greet Wouters van de politiezone Voorkempen. “Ze konden meteen de twee verdachten arresteren. Een van hen werd opgepakt op de Lierselei in Oostmalle en de tweede korte tijd later in het park. Toen we de identiteit controleerden, zagen we meteen dat ze in onze politiezone al gekend waren voor tientallen andere feiten.”

Eigenaars gezocht

De twee werden door de speurders op de rooster gelegd. Bij huiszoekingen in Malle, Brecht en Lille werden niet minder dan 31 gestolen fietsen aangetroffen. “Het ging om koersfietsen, elektrische fietsen, mountainbikes vrijetijdsfietsen en zelfs al deels gedemonteerde tweewielers”, zegt Greet Wouters verder. “We hebben voorlopig geen idee van wie de eigenaars zijn. Wie onlangs slachtoffer is geweest van een fietsdiefstal in de regio Malle, Brecht en Zoersel, mag contact opnemen met ons centraal onthaalpunt op het nummer 03 210 40 00.”

Het onderzoek naar fietsdiefstallen in de regio wordt verdergezet