Politie int recordbedrag van 21.000 euro aan boetes tijdens controle van vrachtwagens: “Een bestuurder kreeg zelfs boete van 4.400 euro” Toon Verheijen

13 oktober 2020

22u25 0 Brecht De politiezone Voorkempen heeft tijdens een controle van vrachtwagenbestuurders een record bedrag van 21.000 euro aan boetes geïnd. De politie Voorkempen steekt een waarschuwende vinger uit. “Ook tijdens de coronacrisis voeren we nog altijd controles uit. We gaan zeker niet losser om met de regels.”

De politiezone Voorkempen heeft een actie zwaar verkeer gehouden gericht op vrachtwagens, tractors en bestelwagens. Ze werden een voor een uit het verkeer gehaald en afgeleid naar een nabijgelegen parking waar ze werden onderworpen aan een grondige verkeerscontrole. De actie vond maandagmorgen plaats van 5.30 tot 12 uur. “We hebben in die tijdspanne voor 21.294 euro aan boetes geïnd en dat is een absoluut record”, zegt Ben Van Gils, diensthoofd van de sectie Verkeer. “Vooral tussen 6 en 8 uur werden er heel wat overtredingen vastgesteld.”

Corona

Ben Van Gils vermoedt dat het hoge bedrag te wijten is aan het coronavirus. “Als politie hebben we onze werking moeten aanpassen aan de coronacrisis”, aldus de commissaris. “Heel wat van onze ploegen zijn ingezet op het naleven van de maatregelen rond corona. Heel wat chauffeurs denken misschien dat we ‘s morgens geen ploegen hebben om hen te controleren, maar niets is minder waar. We gaan er de komende maanden ook op blijven inzetten.”

Zware lading

Negen chauffeurs kregen een boete voor een te zware lading, meteen ook de zwaarste boetes. Een van de boetes bedroeg zelfs 4.400 euro wegens een veel te zwaar geladen vrachtwagen. Twee andere bestuurders moesten 1.000 euro betalen omdat ze niet in orde waren met de technische keuring. Een andere chauffeur was niet in orde met de rij- en rusttijden tijdens zijn rit en moest 1.200 euro betalen. Nog een andere had geen geldige vervoersvergunning en mocht 1.500 euro ophoesten. Daarnaast waren er nog eens twee bestuurders die het niet te nauw namen met de reglementering rond het vervoer van gevaarlijke stoffen. Hen wachtte een boete van 2.200 en 550 euro. Tenslotte waren er nog ‘kleinere' overtredingen rond het niet na naleven van technische vereisten, rijden op wegen verboden voor zwaar vervoer, bellen achter het stuur en rijden zonder gordels.