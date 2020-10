Politie controleert bussen van De Lijn : slechts één boete voor niet-dragen van mondmasker Toon Verheijen

13 oktober 2020

16u18 6

De politiezone Voorkempen heeft maandagnamiddag tientallen bussen van De Lijn gecontroleerd om te kijken of alle reizigers de coronamaatregelen wel respecteerden. “We moeten de reizigers een pluim geven want we hebben slechts één reiziger moeten beboeten. Hij moest 250 euro betalen omdat hij geen mondmasker droeg”, klinkt het bij de politie. “We hopen dat iedereen dat ook effectief kan volhouden.”

