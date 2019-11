Parking station Noorderkempen betalend ? “NMBS negeert volledig de resultaten onze bevraging” Toon Verheijen

15 november 2019

19u09 0 Brecht De relatie tussen de NMBS en de gemeente Brecht lijkt op dit moment sterk bekoeld. De spoorwegmaatschappij wil de parking van het station Noorderkempen betalend maken en pas later bekijken of ze uitgebreid moet worden. De gemeente zelf pleit vooral voor een betere dienstverlening én dus een uitbreiding van de parking. “De NMBS zadelt ons nu op met extra parkeerdruk in de omgeving”, aldus schepen van mobiliteit Eline Peeters (N-VA).

Een telefoontje met schepen Eline Peeters (N-VA) en het persbericht van de gemeente op haar eigen website liegen er niet op. Om het zacht uit te drukken is de gemeente Brecht verbolgen. Vooral omdat er eerder sprake was van een uitbreiding van de parking. Er werd zelfs een omgevingsvergunning aangevraagd en de minister voorzag ook ooit 500.000 euro. “Wij zijn daar inderdaad al langer vragende partij voor”, zegt schepen Eline Peeters. “Daarom ook dat we eerder dit jaar – tussen juni en oktober – een bevraging hebben gedaan. 1.300 mensen gebben gereageerd waarvan de helft uit Brecht zelf. En wat blijkt ? De parking – die nu dus al meer dan eens overvol staat – wordt vooral gebruikt door treinreizigers en nauwelijks door carpoolers. De parking is dus te klein. En nu wil de NMBS door ze betalend te maken dat probleem oplossen? Volgens ons gaan heel wat mensen hier door weer net met de wagen de baan op en minder de trein nemen.”

Bemerkingen

De enquête van de gemeente leverde overigens een hele resem aan kritiekpunten op zoals de beperkte in- en uitrit, de kiss&ride, de beperkte toegankelijkheid van het sanitair, de te kleine fietsparking en de moeilijke uitstroom van de parking. De gemeente zelf zou de fietsverbindingen van het centrum naar het station bekijken. Alles werd tijdens een heel recent overleg met de NMBS op tafel gelegd. “Maar wat krijg je te horen op die vergadering? Dat ze de optie van het betalend maken op tafel leggen. De resultaten van de bevraging worden volledig genegeerd. We begrijpen niet dat de parking betalend wordt en dat de reiziger daarvoor geen verbeterde dienstverlening in de plaats krijgt. We zijn nu genoodzaakt om ons parkeerbeleid in de omgeving van het station te herbekijken om zo overlast in de buurt te vermijden want dat gaat uiteraard het gevolg zijn. Mensen gaan uitwijken naar de industriezone aan de overkant, de parking aan de voetbal of misschien zelfs wel de woonwijken wat verderop.”

Op tijd communiceren

De NMBS wil voorlopig niet gezegd hebben dat de beslissing al definitief is. “We stellen echter vast dat de parking overbezet is”, zegt woordvoerder Bart Crols. “En onze eerste bekommernis is dat mensen die de trein nemen een plaats hebben op de parking. Hetzelfde geldt trouwens voor mensen die met de fiets komen. Nu blijkt dat niet het geval en dan moeten we daar iets aan doen. Het betalend maken is dan inderdaad een van de opties. Dat systeem geeft ons veel mogelijkheden. Zo kan je voor treinabonnees een gunsttarief van – gemiddeld in vergelijking met andere parkings – 1,7 euro per dag gaan. Voor niet-treinreizigers zal dat dan (fors) hoger liggen. Maar nogmaals: dit is het voorstel dat op tafel ligt. Er is nog niets beslist. Als dat wel het geval is, zullen we dat ook duidelijk communiceren. Maar we zullen dat ook altijd doen in samenspraak met de gemeente want we beseffen inderdaad ook dat we niet in een ‘vacuüm’ opereren en onze beslissing om de parking betalend te maken zijn invloed zal hebben op de omgeving. We zullen dus samen met de gemeente flankerende maatregelen moeten nemen. En voor alle duidelijkheid: als we de parking betalend maken is dat niet uit geldgewin. Het geldt dat de gebruikers zullen betalen zal geïnvesteerd worden in het onderhoud ervan.”