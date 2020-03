Oude op- en afrittencomplex E19 wordt vrachtwagenparking: “Trucks uit de woonstraten halen” Toon Verheijen

06 maart 2020

09u41 0 Brecht Vrachtwagensbestuurders uit Brecht die nu met hun gevaarte in woonwijken moeten parkeren, kunnen vanaf 17 maart terecht op de nieuwe vrachtwagenparking. De parking is aangelegd op het vroegere op- en afrittencomplex van de E19 dat al jaren niet meer gebruikt werd.

Brecht heeft al enkele jaren een nieuw op- en afrittencomplex van de E19. De gronden van het oude complex werden jaren geleden al aangekocht door de gemeente met de bedoeling er een vrachtwagenparking van te maken. Ondertussen zijn alle nodige werken – zoals een nieuwe asfaltlaag, belijning en het plaatsen van slagbomen – uitgevoerd. “De parking kan vanaf 17 maart officieel gebruikt worden”, zegt mobiliteitsschepen Eline Peeters (N-VA). “Het is de bedoeling dat chauffeurs uit Brecht en de deeldorpen er hun vrachtwagen ’s nachts kunnen stallen. Op die manier moeten ze hun vrachtwagen niet meer in woonstraten parkeren. Dat zal ook voor buurtbewoners aangenamer zijn want dan worden ze niet meer gewekt ’s morgens vroeg door de startende vrachtwagens. Truckers mogen er overdag ook hun fiets en auto achterlaten wanneer ze er vertrekken met hun vrachtwagen.”

Geen opslag

Het is wel niet de bedoeling dat de vrachtwagenparking voor andere doeleinden wordt gebruikt. “Losse opleggers mogen er niet geparkeerd of achtergelaten worden”, zegt Peeters nog. “Het mag ook geen opslagparking worden en het is ook niet de bedoeling dat er vrachtwagens die niet meer in orde zijn worden achtergelaten of een tijdlang worden gestald.”

Gebruiksovereenkomst

De gemeente heeft voor de parking wel een gebruiksreglement opgesteld. Truckers die van de parking gebruik willen maken, moeten die gebruiksovereenkomst ondertekenen en betalen een waarborg van 100 euro voor de badge die hen toegang geeft tot de parking. Op maandag 9 en 16 maart zijn de truckers welkom op het gemeentehuis om hun badge op te halen en de overeenkomst te tekenen tussen 18 en 19 uur of na afspraak op het nummer 03.660.25.58.