Organisatie tentfuif ‘I love Sint-Job’ maakt parodie op ‘het fietserke uit Rijkevorsel’ Toon Verheijen

13 december 2019

22u20 8 Brecht De organisatie van de Tentfuif I Love Sint-job van Chiro Sint-Job op 6 maart 2020 is opnieuw begonnen met hun reclame. Omdat ze elk jaar met een sprekend filmpje willen uitpakken, maakten ze deze keer een parodie op het de fietser uit Rijkevorsel die het aan de stok kreeg met een trucker in Merksplas.

Vorige week ging een filmpje tussen een fietser die niet wil wijken voor een trucker viraal op sociale media, daar maakten zij nu een hilarische bewerking van. Het filmpje werd dan ook meteen massaal bekeken en gedeeld. “Onze fuif gaat in 2020 door op vrijdag 6 maart en is erg populair bij de jeugd in de Antwerpse regio. Vorig jaar wisten wee nog meer dan 3.000 feestvierders naar hun tent te lokken”, klinkt het. “at zal nu niet minder zijn. Op Facebook laten nu al meer dan 1000 mensen weten geïnteresseerd te zijn. Wat een stuk meer is dan dezelfde periode vorig jaar.” Ook voor wie meer van klassiekers houdt is er opnieuw “I Love Retro” op zaterdag 7 maart met muziek van vroeger.