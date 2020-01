Oprichter Brechtse Volkstuintjes in zak en as: “Tien dagen de tijd om terrein te verlaten en op te kuisen” Toon Verheijen

21 januari 2020

20u20 6 Brecht Het voortbestaan van de Brechtse Volkstuintjes hangt aan een zijden draadje. Na een jarenlange dispuut heeft rechtbank geoordeeld dat de grond wel degelijk eigendom is van de NMBS en geen zogenaamd ‘niemandsland’. “Ik heb tien dagen de tijd gekregen om alles op te ruimen. Dat is onmogelijk en we vragen ons af: waarom? We doen niemand iets kwaad.” Vorig jaar liep er ook al een rechtszaak tegen de initiatiefnemer na een brand waarbij de Het voortbestaan van de Brechtse Volkstuintjes hangt aan een zijden draadje. Na een jarenlange dispuut heeft rechtbank geoordeeld dat de grond wel degelijk eigendom is van de NMBS en geen zogenaamd ‘niemandsland’. “Ik heb tien dagen de tijd gekregen om alles op te ruimen. Dat is onmogelijk en we vragen ons af: waarom? We doen niemand iets kwaad.” Vorig jaar liep er ook al een rechtszaak tegen de initiatiefnemer na een brand waarbij de NMBS schade op had gelopen

Bernard Somville startte zo’n zes jaar geleden de Brechtse Volkstuintjes op in de Veldstraat vlak aan de snelweg en naast de spoorweg. Hij kreeg eerst een stuk grond van een alleenstaande dame, maar later bleek het om een soort niemandsland te gaan want niemand kon bewijzen van wie het stuk grond nu eigenlijk was. Met allemaal gekregen materiaal maakte Bernard er niet minder dan achttien volkstuintjes, negen kindertuintjes, wat opberghokjes én zelfs een dierenbos. Een noodopvang voor dieren noemt Bernard het zelf.

Einde

Maar na zes jaar dreigt er aan het initiatief van Bernard Somville een einde te komen. Hij kreeg dinsdag via zijn raadsman te horen dat de NMBS het geschil heeft gewonnen en nu eigenaar lijken te zijn van het stuk grond. De spoorwegmaatschappij ziet het blijkbaar niet zitten dat in de bedding van de spoorweg aan moestuinieren wordt gedaan. “We moeten nu alles binnen de tien dagen verwijderen”, zucht Bernard Somville. “Dat is onmogelijk. We hebben er zes jaar lang aan gewerkt om alles te bouwen en aan te leggen. Dat krijgen we gewoon niet weg op zo’n korte tijd.”

Vraagtekens

Vorig jaar kreeg Bernard het met de NMBS ook al aan de stok naar aanleiding van een brand twee jaar geleden in de volkstuintjes waardoor het treinverkeer voor de bluswerken zelfs even moest stilgelegd worden. Bernard dreigde toen 7.500 euro te moeten betalen, 5.000 euro aan de NMBS en 2.500 euro aan de buurman. Uiteindelijk werd volgens Bernard de zaak met de NMBS in der minne geregeld. “Maar nu moeten we toch weg”, zucht Bernard. “Het doet pijn. We doen niets verkeerd en de grond ligt er toch zomaar te liggen zonder dat er iets mee gebeurt. We storen er niemand. Werk van meer dan zes jaar dreigt nu in 1-2-3 verloren te gaan. En wat met ons dierenbos? Ergens hoop ik dat er nog een oplossing uit de bus kan komen. Ik hoop het. We hebben het altijd met toestemming gedaan, maar er is inderdaad nooit iets op papier gezet. Stom.”