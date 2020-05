Opnieuw spectaculaire beelden: na de tornado van Loenhout nu de stofhoos in Sint-Lenaarts Toon Verheijen

17 mei 2020

Boven een akker in Sint-Lenaarts ontstond zondagmiddag een stofhoos. Stofhozen lijken een klein beetje op een windhoos of tornado, maar zijn véél minder krachtig. Een stofhoos ontstaat wanneer er een groot temperatuurverschil is tussen de grond en de bovenlucht. Bij stofhozen zijn er vaak weinig of geen wolken te bespeuren. Meestal verdwijnt de stofhoos na enkele minuten.

Een week geleden doken er beelden op van een tornado of een windhoos in Loenhout op de grens met Hoogstraten. Ook daar was geen schade, maar het leverde ook toen spectaculaire beelden op.



