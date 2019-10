Open Vld wil scholenveldloop binnen de schooluren: “Dan krijg je meer leerlingen aan het sporten” Toon Verheijen

11 oktober 2019

20u29 0 Brecht Oppositiepartij Open Vld pleit ervoor om de jaarlijkse scholenveldloop voortaan binnen de schooluren te laten plaatsevinden en niet meer op de traditionele woensdagnamiddag. De meerderheid lijkt niet meteen gewonnen voor het idee.

Open Vld wil de scholenveldloop binnen de schooluren georganiseerd zien om nog meer kinderen de lans te geven eraan deel te nemen. Door het organiseren van dit evenement op de vrije woensdagmiddag kunnen vele leerlingen hieraan niet deelnemen”, zegt Ilse Van Den Heuvel van Open Vld. “Kinderen hebben op dat moment vaak andere, soms verplichte activiteiten en hobby’s. Bovendien is er ook nog het probleem om ter plaatse te geraken. Kinderen waarvan beide ouders werken of alleenstaande ouders geraken bijvoorbeeld moeilijk ter plaatse wanneer ze geen hulp krijgen. Het openbaar vervoer is voor sommige mensen te duur en met de fiets is het soms te ver. Het vervoer naar Brecht lijkt het grote struikelblok, maar ook dat is op te lossen. Wanneer we het traditioneel organiseren op de voetbalpleinen van Brecht SK kunnen de leerlingen van St. Lenaarts en Overbroek vanaf het 3de leerjaar in groep fietsen, voor de leerlingen van het eerste en tweede leerjaar en eveneens voor de leerlingen van St. Job dient men busvervoer te voorzien. Men kan het ook op 2 plaatsen organiseren zodat de kost voor de bus van St. Job hier wegvalt.”

Schepen van onderwijs Luc Aerts begrijpt de bekommernis. “Het organiseren van de scholenveldoop binnen de schooluren heeft zeker zijn voordelen”, zegt Luc Aerts (CD&V). “Maar toch willen we vasthouden aan de huidige organisatie. Nu is het immers geen verplichting en we merken tijdens die woensdagnamiddag toch een grote betrokkenheid van ouders en grootouders. Daarnaast zijn er ook nog eens de extra kosten van het busvervoer.” Ook burgemeester Sven Deckers (N-VA) sluit zich daarbij aan. “We hadden bijna hetzelfde aantal deelnemers als voorgaande jaren . Nog altijd neemt 1 op de 2 scholieren in Brecht deel (579 deelnemers op 1.250 leerlingen). Dat is volgens ons een succes. En de woensdagnamiddag is toch de meest geschikte moment voor ouders en grootouders om te komen kijken voor wie het past.”