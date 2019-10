Octopuspaal verhoogt veiligheid in omgeving school De Brug Toon Verheijen

11 oktober 2019

16u56 0 Brecht Een heugelijke dag voor basisschool De Brug in Sint-Job-in-‘t-Goor want zij kregen vrijdag een gloednieuwe Octopuspaal voor hun schoolpoort waardoor ze als school toch net iets meer opvallen.

“Ten eerste zorgt de paal ervoor dat voorbijrijdende auto’s er zich bewust van zijn dat ze een school naderen en hopelijk vertragen”, zegt Stefanie Lindner van de basisschool De Brug. “ Maar ook werken wij al jaren op school met de ‘Octopus-verkeersmethode’. We hebben zelfs een paar jaar geleden een kostuum laten maken dat regelmatig door iemand gedragen wordt en dan komt ‘Octopus’ op bezoek bij onze kleuters om hen alles te leren over veiligheid in het verkeer. We merken dat deze methode al onze kinderen enorm aanspreekt.”

De gemeente Brecht zelf is ook bezig om de schoolomgevingen voor alle scholen aan te pakken. “Zo denken we voor De Brug onder meer aan het realiseren van een fiets- of schoolstraat aan de achterkant”, zegt schepen van Mobiliteit Eline Peeters (N-VA). “Deze school ligt immers aan een heel drukke weg waardoor heel wat ouders voor de achterkant kiezen om de kinderen af te zetten maar daardoor wordt het ook daar veel drukker. De komende weken en maanden zullen we dat voor alle scholen bekijken waar er wat mogelijk is.”