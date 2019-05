NMBS vindt uitbreiding parking aan station Noorderkempen geen prioriteit, dus neemt gemeente heft in handen Toon Verheijen

16u54 0 Brecht De NMBS twijfelt of de parking van het station Noorderkempen uitgebreid moet worden en dient voorlopig geen (vernieuwde) omgevingsvergunning in. De gemeente vindt die uitbreiding wel nodig en start zelf met een bevraging de komende weken. In het najaar zullen de resultaten besproken worden.

Het station Noorderkempen heeft sinds de bouw al flink wat kritiek te slikken gekregen en daar kwam de voorbije week nog een schepje bij toen bleek dat de onderstationchef er weer was weggehaald. “De Benelux-verbinding verloopt niet vlekkeloos. Geregeld zijn er vertragingen of vallen er gewoon treinen weg, wat uiteraard weinig vertrouwen wekt bij toekomstige pendelaars”, zegt Karin Van Hoffelen van Groen in Brecht. “Het kan niet de bedoeling zijn mensen terug in de file te jagen, dus moet er meer geïnvesteerd worden in onder meer de NMBS, maar we zien daar helaas vooral besparingen. Kijk maar naar het weghalen van de onderstationchef.”

Dienstverlening

Toevallig heeft de gemeente deze week samengezeten met de NMBS. “De dienstverlening was inderdaad een van onze punten”, vertelt mobiliteitsschepen Eline Peeters (N-VA). “Het argument van de onderstationschef hebben ze gecounterd door te zeggen dat die er vroeger eigenlijk ook niet was, maar dat het een tijdelijke functie was om de Beneluxtrein op de sporen te krijgen. We hebben wel aangedrongen om de reizigers niet het gevoel dat ze in de kou staan. Wij ijveren ook voor meer en goed beveiligde fietsenstallingen en sanitair dat toch iets meer open is dan nu. We willen ook een kiss-and-ridezone en de in- en uitgang van de parking moet ook beter bekeken worden.”

Geen uitbreiding

Tijdens het gesprek bleek verrassend genoeg dat de NMBS de uitbreiding van de parking niet als een prioriteit ziet. Vorig jaar werd er door de federale overheid nog 500.000 euro voor opzij gezet, maar na de weigering van de omgevingsvergunning lijkt de NMBS nu haar kar te keren.

“Ze zijn voor heel het land bezig met het opstellen van een parkeerstrategie: uitbreiden, betalend maken. Het wordt overal bekeken”, legt schepen Peeters uit. “De NMBS lijkt te twijfelen of de parking hier wel altijd door treinreizigers gebruikt worden. Wij zijn van oordeel dat dat wel het geval is. Zelfs op de parking aan de andere kant van de snelweg bij het voetbalterrein staat vol met wagens van treinreizigers. We gaan nu zelf met een bevraging starten. We gaan de gebruikers van de parking vragen van waar ze komen, hoe ze naar het station komen, waarom ze hier parkeren. Zo kunnen we een duidelijk zicht krijgen op het gebruik van de parking. We hopen de die resultaten tegen september te hebben, want dan staat er een nieuw overleg met de NMBS op het programma.”