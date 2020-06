NMBS houdt woord en start ontruiming en afbraak van Brechtse Volkstuintjes: “Dit doet enorm veel pijn”

Brecht

De NMBS heeft woord gehouden en is gestart met de ontruiming van de Volkstuintjes in Brecht. Alle constructies worden afgebroken en de dieren die er nog zijn zullen naar opvangcentra gebracht worden. “We doen niemand kwaad. We begrijpen echt niet waarom we weg moeten”, klinkt het droef bij enkele aanwezigen. Afgelopen weekend probeerden de gebruikers van de Volkstuintjes nog enkele zaken te redden.