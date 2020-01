NMBS houdt voet bij stuk: parking station Noorderkempen wordt betalend in 2020 Toon Verheijen

21 januari 2020

19u49 0 Brecht De NMBS zal vermoedelijk nog dit jaar de parking aan het station Noorderkempen betalend maken. Het gaat binnenkort met de gemeente rond de tafel zitten. De fietsenstalling zal ook uitgebreid worden. Dat laatste juicht de gemeente toe, maar het betalend maken betreurt nog altijd zowat iedereen.

Enkele maanden geleden geraakte bekend dat de NMBS de parking van het station Noorderkempen in Brecht niet langer wil uitbreiden, maar dat het de parking gaat betalend maken. “Dan creëer je tenminste plaats voor de reizigers die de parking gebruiken om daarna de trein te gebruiken”, was de redenering van de spoorwegen. De gemeente had net als heel wat andere politieke fracties over de gemeentegrens heen een brief gestuurd naar de NMBS om hen op andere ideeën te brengen, maar dat lijkt dus niets uitgehaald te hebben.

Ze gaan het evalueren en desnoods terugschroeven. Ongeloofwaardig, want je gaat niet eerst zwaar investeren om daarna weer alles te verwijderen Eline Peeters (N-VA)

Fietsenparking

“We hebben als antwoord gekregen dat ze bij hun standpunt blijven, maar dat ze wel met ons rond de tafel willen gaan zitten”, zegt schepen van mobiliteit Eline Peeters (N-VA). “Dat zal dan gaan over de concrete uitwerking en om samen met ons te bekijken wat er nog moet gebeuren want wij zullen uiteraard ook flankerende maatregelen moeten nemen. Er is nu blijkbaar al wel een toezegging gedaan om de fietsenstalling uit te breiden. We hopen ook dat ook de dienstverlening wordt bekeken, want daar komen ook veel klachten over.” De NMBS zou ook gezegd hebben dat het betalend parkeren geëvalueerd zal worden en dat bij te veel negatieve effecten alles teruggeschroefd zou worden. “Maar daar geloven we niet in. Je gaat niet eerst zwaar investeren om daarna alles terug weg te halen. Er wordt nu nog wat politie druk uitgeoefend in het federale parlement en op Vlaams niveau. Hopelijk haalt dat nog iets uit.”