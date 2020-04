Nieuw gebouw technische dienst krijgt uitleenkluis voor verenigingen Toon Verheijen

17 april 2020

17u08 0 Brecht De gemeente Brecht investeert 5,6 miljoen euro in een gloednieuw gebouw voor de technische dienst op de nieuwe KMO-zone aan Klein Veerle in de Theo Coertjenslaan. Het nieuwe gebouw komt op een site van net geen 15.000 vierkante meter en moet klaar zijn tegen 2023. Uniek is dat het gebouw ook een ‘uitleenkluis’ krijgt zodat verenigingen ook voor en na de uren geleende materialen kunnen halen of terugbrengen.

Het huidige gebouw van de technische dienst aan de Van Pulsstraat heeft zijn tijd gehad en zal op termijn plaats ruimen voor een nieuw schoolgebouw, woningen en groene ruimte. Op de nieuwe site aan de Theo Coertjenslaan komen twee rechthoekige gebouwen met een centraal binnenplein en ondergrondse waterbuffering. Het nieuwe kantoorgebouw wordt gericht op de hoek van de straat en daar achter komen de werkplaatsen en de magazijnen. Aan de andere kant komt de ‘koude loods’ voorzien van een opvallende lichtstraat.

Uitleenkluis

“Alles samen hebben de gebouwen een oppervlakte van 4.200 vierkante meter”, zegt schepen van Openbare Werken Daan De Veuster (CD&V). “De verschillende ruimtes zijn ook zo ingedeeld dat gedeelten die verwarmd moeten worden samen zijn gezet. Het gebouw wordt nog uitgerust met een uitleenkluis waar materialen voor en na de uren kunnen ontleend of teruggebracht worden. Dat is heel gemakkelijk voor onze verenigingen waarvoor het niet altijd evident is om tijdens de werkuren zaken terug te brengen of te komen halen.” Het nieuwe gebouw van de technische dienst zal ook 500 zonnepanelen op het dak krijgen.

Investering

De investering wordt geraamd op bij benadering 5.630.000 euro en de werken zullen 18 maanden in beslag nemen. “Ook in deze moeilijke tijden laten we onze investeringen niet stilvallen en behouden we het vertrouwen in de toekomst”, aldus de schepen.