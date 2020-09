Niels Vandeputte viert twintigste verjaardag met z’n eerste veldrittitel ooit: “Juiste gevoel heb ik nog niet” Hans Fruyt

20 september 2020

10u08 0 Brecht Niels Vandeputte bezorgde zichzelf een mooi geschenk voor z’n twintigste verjaardag. De veldritbelofte van Alpecin-Fenix liet zaterdag in Vorselaar zijn eerste zege noteren. De crosser uit Brecht mocht ook de provinciale trui aantrekken.

“In het veldrijden mijn eerste titel ooit”, verrast Vandeputte. “Nooit eerder pakte ik een provinciale titel. Belgisch kampioen werd ik ook nog nooit. In eigen provincie de titel pakken is niet zo belangrijk, maar wel leuk.”

Winnen is dat altijd. Bovendien ging dat in Vorselaar niet zonder slag of stoot. Omdat het een provinciaal kampioenschap was mochten de Antwerpse crossers bij de start de eerste rijen bezetten. “Toch had ik niet echt een goeie startplaats”, zucht Niels Vandeputte. “Ik stond op de vierde of vijfde rij. Ook omdat geen acht renners naast elkaar konden staan in de startbox. Dat ik op een zijkant stond was in die omstandigheden een meevaller. Mijn start was heel goed. In de eerste bocht zat ik al in vijfde positie. Een paar bochten verder reed ik op kop. Daarna kon ik afstand nemen. Op Ingmar Uytdewilligen had ik steeds vijftien tot twintig seconden voorsprong. Pas in de laatste ronde ging Thibau Nys nog over Ingmar waardoor hij tweede werd.”

Vandeputte hield stand. Toch was hij niet helemaal tevreden over zijn cross. “In een aantal bochten was ik aan het sukkelen”, beweert Vandeputte. “Want het juiste crossgevoel heb ik nog niet. Tot nog toe heb ik slechts twee echte crosstrainingen afgewerkt. Dat werd ik tijdens de wedstrijd gewaar.”

Ook al was het door de coronapandemie niet voor iedereen mogelijk veel op de weg te koersen, Niels Vandeputte kon met Alpecin-Fenix een leuk programma afhaspelen. Hij reed de Ronde van Vlaams-Brabant, Dwars door het Hageland, de Ronde van Hongarije en de Heistse Pijl. “En vandaag ook nog de Grand Prix Isbergues”, gaat de jonge belofte verder. “Daarna volgen de A-crossen van Lokeren en Kruibeke. In het veld hoop ik de lijn van het tweede deel van vorige winter door te trekken. Door goed te zijn in Wereldbekers, DVV Trofee en de kampioenschappen. Het BK-parcours in Meulebeke ligt me, maar normaal wordt die cross in oktober gereden. In januari zullen de omstandigheden helemaal anders zijn dan vroeg op het seizoen.”