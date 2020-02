Nachtelijke verkeershinder op E19 tussen Loenhout en Sint-Job Toon Verheijen

02 februari 2020

08u57 0 Brecht Een aannemer voert in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer op dinsdag 4 en woensdag 5 februari ‘s nachts onderhoudswerken uit op de E19. Daardoor zal er beperkt hinder zijn.

Het gaat om herstellingen van het asfalt tussen de afrit 2 Loenhout en de afrit 4 Sint-Job in de richting van Antwerpen. Ter hoogte van de werfzone (ongeveer twee km in lengte) is de rechterrijstrook afgesloten en moet het verkeer over de linkerrijstrook passeren.

De werken zijn onder voorbehoud van de weersomstandigheden gepland tijdens de nachten van dinsdag 4 en woensdag 5 februari, telkens tussen 21 uur en 6 uur ’s morgens. Alle op- en afritten blijven wel open.