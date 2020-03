Na tweede crash tegen voorgevel in Vaarstraat vragen bewoners om een veiliger kruispunt CVDP

28 maart 2020

19u23 6 Brecht In de Vaartstraat in Brecht crashte woensdagavond een wagen tegen een voorgevel. Het is al de tweede keer dat een auto op die plek tegen de huis rijdt. De bewoners ervan voelen zich niet meer veilig en hopen dat de gemeente zich inzet om het kruispunt veiliger te maken.

De wagen reed in op de voorgevel van het huis in de Vaartstraat 151 in Brecht. De voorste kamer, de logeerkamer, werd volledig vernield. Bewoners Yo Van Lutsenborg (48) en Wim Janssens (45) zaten op het moment van de crash in de woonkamer en bleven gelukkig ongedeerd. Ook de inzittenden van de wagen geraakten niet gewond. Het huis staat op een kruispunt en de bestuurder had naar eigen zeggen niet gezien dat de straat ten einde liep.

De schade aan de woning is groot. “De voorgevel en de voordeur zijn vernield, maar ook de binnenmuur en zelfs het behang en bezetsel van de woonkamer geraakten beschadigd” vertelt Yo Van Lutsenborg (48). “De tussendeur vloog bij ons binnen en de verwarming lag er uit. In de logeerkamer vanvoor staan een logeerbed, een kast, een tafel en een hometrainer. Die laatste heeft waarschijnlijk voor een deel de klap mee opgevangen waardoor de volgende binnenmuur niet is ingestort.”

Veiliger kruispunt

Acht jaar geleden belandde er ook al eens wagen tegen de woning van Yo en Wim. “Op dat moment waren we aan het renoveren en stond het huis in ruwbouw. De gevel geraakte toen zwaar beschadigd en moest opnieuw worden opgebouwd.” Yo hoopt dat na dit tweede incident de gemeente een inspanning gaat doen om het kruispunt veiliger te maken. “Vroeger is er al een verhoogje aangelegd, maar daardoor verliezen snelheidsovertreders net de controle over hun stuur en komen ze bij ons terecht. Er staat ook een stopbord, maar dat zie je niet als je te snel rijdt. Misschien zouden paaltjes, gele verlichting of een gele pijn kunnen helpen.”

Na het ongeluk moest de brandweer de gevel stutten. De voordeur, inkomhal en logeerkamer blijven voorlopig onbruikbaar. Yo is blij dat het bij materiële schade gebleven is, maar hoopt dat ze zich terug veilig zal voelen in haar huis. “Ik weet niet of er ooit nog iemand gaat durven slapen in die logeerkamer. We hebben veel geluk gehad dat mijn moeder er op dat moment niet sliep en dat ook wij en onze huisdieren ongedeerd zijn. Het had ook anders kunnen aflopen...”