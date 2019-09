Mislukte inbraak in auto Toon Verheijen

23 september 2019

Dieven hebben afgelopen weekend proberen in te breken in een auto in de Kerkhofstraat. Toen de twee daders in de nacht van vrijdag op zaterdag de wagen probeerden open te breken, ging echter het alarm af en sloegen ze op de vlucht. De politie organiseerde nog een speractie, maar dat leverde geen resultaat op.