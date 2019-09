Massa volk onthaalt Bevrijdingscolonne op gejuich Toon Verheijen

10 september 2019

11u33 6 Brecht Een indrukwekkende mensenmassa verwelkomde dinsdagochtend de militaire colonne van de Landcomponent van Defensie en het War Heritage Institute in Brecht en Sint-Lenaarts. Honderden mensen onthaalden de colonne alsof Brecht nog maar pas bevrijd was. “Een teken dat het belangrijk is dat we de bevrijding van onze contreien blijven herdenken”, zegt burgemeester Sven Deckers.

De Bevrijdingscolonne vertrok vorig weekend al in Wallonië om stilletjes aan richting onze contreien te komen. Honderden kinderen en inwoners van Brecht stonden naast de weg om de colonne te onthalen als echte helden. Dat de militaire parade halt hield in Brecht, was ook geen toeval. “In deze streek is tijdens de periode van de bevrijding een enorm woelige strijd gestreden”, zegt Franky Bostyn, adjunct-directeur-generaal van het War Heritage Institute. “Heel bloederig ook. Het was een deel van een strijdtoneel in de ‘strijd om de Schelde’. Daarom doet het deugd om hier zo’n massa volk te zien. Ze stonden rijen dik en over een lengte van bijna een kilometer. En dat voor een gewone weekdag.”

Belangrijk

Vooral de kinderen vonden de legervoertuigen wel indrukwekkend om te zien. “We zijn er ook al veel over bezig geweest op school en daarom is het leuk om ze eens in het echt te zien”, klonk het bij enkele van de enthousiaste met een vlaggen zwaaiende kinderen. Dat het belangrijk is om de Bevrijding te herdenken beaamt ook burgemeester Sven Deckers. “Brecht was in die periode een echt slagveld. Soldaten van verschillende nationaliteiten vochten hier voor onze vrijheid en onze welvaart. Brecht was een dorp van angstige ouders, vrezend voor hun eigen leven en dat van hun kinderen. We waren een dorp waar helaas ook burgerslachtoffers vielen. Vandaag de dag woont nog altijd één op vijf kinderen in een land waar het oorlog is. Laat ons daar van bewust zijn. Vrijheid is veel waard. Daarom is het zo belangrijk dat we deze Bevrijding blijven herdenken. Telkens weer opnieuw. Alleen op die manier houden we het levend.”

Expo

In een pop-up exporuimte in het Kempmuseum op de Gemeenteplaats is er gedurende de laatste drie weekends van september ook nog een unieke expo te bekijken. De expo werpt een blik op het feit dat Brecht in de frontlinie lag en verdeeld was in twee zones. Het ene deel werd pas een maand na het andere deel bevrijd. Er worden verschillende objecten, slagveldvondsten en beeldmateriaal uit die tijd getoond.