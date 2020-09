Man (38) overleeft aanrijding niet, bestuurder test positief op alcohol en amfetamines Toon Verheijen

19 september 2020

01u48 16 Brecht Een voetganger (38) is vrijdagavond op de Biest in Brecht overleden na een dramatisch verkeersongeval. De bestuurder van de wagen testte na het ongeval positief op drugs en alcohol. Zijn rijbewijs is voor 15 dagen ingetrokken.

Het ongeval gebeurde op De Biest in Brecht. De 38-jarige voetganger stond op een parkeerstrook naast de baan en werd daar opgeschept door een wagen die om een onduidelijke reden van zijn rijbaan was afgeweken. “Het slachtoffer is ter plaatse aan zijn verwondingen overleden", zegt Lieselotte Claessens van het parket Antwerpen.

Positief

De bestuurder van de auto, een 28-jarige man uit Brecht, bleef na het ongeval ter plaatse en werd onderworpen aan zowel een alcohol- als een drugstest. Die waren beide positief. Het rijbewijs van de man is onmiddellijk voor twee weken ingetrokken. Hij zal zich later ook voor de politierechtbank moeten verantwoorden.



