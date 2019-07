Maandag starten wegenwerken op E19: maand lang hinder tussen Sint-Job en Kleine Bareel Toon Verheijen

13 juli 2019

09u48 0 Brecht Een aannemer start maandag 12 juli in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met het vernieuwen van het wegdek van de E19 tussen de op- en afrittencomplexen van Sint-Job-in-‘t-Goor en Kleine Bareel in de richting van Antwerpen. De werken zullen een maand duren tot 12 augustus.

Tijdens deze periode moet het verkeer ter hoogte van de werfzone in beide richtingen over twee versmalde rijstroken rijden. Richting Antwerpen gaan de oprit Sint-Job-in-‘t-Goor en de afrit Kleine Bareel dicht. Richting Nederland blijven alle op- en afritten open. Daarnaast worden de stalen vangrails langs de middenberm vervangen door betonnen rijbaanafscheiders. De Vlaamse overheid investeert met dit project ongeveer 5,5 miljoen euro.

Tijdens de nacht van vrijdag 12 op zaterdag 13 juli moest het verkeer het richting Nederland over één rijstrook. Tijdens de nacht van zaterdag 13 op zondag 14 juli rijdt het verkeer in beide richtingen over één rijstrook. Overdag rijdt het verkeer in beide richtingen over twee rijstroken (versmalde rijstroken richtingen Nederland). Tijdens de nacht van zaterdag 10 op zondag 11 augustus wordt gestart met het opbreken van de signalisatie. Het verkeer rijdt dan in beide richtingen over één rijstrook. Tijdens de nacht van zondag 11 op maandag 12 augustus rijdt het verkeer richting Nederland nog over één rijstrook, richting Antwerpen is er geen hinder meer.

Tijdens de werken geldt er ter hoogte van de werfzone een snelheidslimiet van 50 km/uur. Om aanrijdingen in de staart van de file te voorkomen, installeert AWV ook een mobiel filedetectiesysteem. Dat systeem waarschuwt weggebruikers via borden hoe ver ze van de werf of file verwijderd zijn.